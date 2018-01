Ivan avança agora para o Golfo do México O furacão Ivan passou pelo oeste de Cuba com ventos de 256 quilômetros por hora. A região concentra a produção de tabaco do país. Ainda não há informações sobre mortos e danos graves. Segundo o chefe do Instituto Meteorológico Nacional de Cuba, José Rubiera, o olho da tormenta passou pela ilha por volta das 18h45 (hora local). Os aeroportos nacionais e internacionais continuam fechados. O Ivan avançou até o Golfo do México, pondo em perigo as plataformas de petróleo que estão na área. Cinco cidades da Flórida pediram que seus moradores deixassem a região nesta terça-feira, enquanto a tormenta avança pelo Caribe, depois de atingir também Granada, Jamaica e Ilhas Cayman, deixando pelo menos 68 mortos.