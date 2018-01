Ivanov acusa EUA por queda de Shevarnadze O chanceler russo, Igor Ivanov, acusou hoje os Estados Unidos de terem culpa na crise na Geórgia, que culminou com a queda do presidente Eduard Shevarnadze. Em uma entrevista ao jornal Komsomolskaia Prevda, Ivanov disse que "não faltam as provas de que tudo o que passou nos últimos dias em Tbilisi não teve um caráter espontâneo". "É claro que houve uma certa preparação, na qual, como reconheceu o próprio Shevardnadze, participou de modo ativo o embaixador norte-americano", disse Ivanov.