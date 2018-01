Ivanov e Powell marcam primeiro encontro O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Igor Ivanov, informou que se encontrará com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Colin Powell no dia 24, no Cairo. Este será o primeiro encontro entre os dois chanceleres desde que Powell assumiu seu posto em janeiro. Ivanov fez o anúncio depois de um encontro entre o presidente russo, Vladimir Putin e o ministro das relações Exteriores da Alemanha, Jochska Fischer, que está em viagem oficial a Moscou. Segundo a agência de notícias ITAR-Tass, Ivanov afirmou que, durante seu encontro com Powell, ele pretende "iniciar um diálogo direto sobre um leque de problemas, incluindo a questão do controle de armas".