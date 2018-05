Já chega a 258 o total de mortos por tornados nos EUA

Destruição em Birmingham, no Alabama,após passagem de furacão

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, visitará nas sexta-feira, 29, as áreas devastadas por tornados no Alabama, informou nesta quinta, 28, a Casa Branca. As tempestades deixaram pelo menos 258 mortos pelo sul do país, segundo autoridades.

Obama "viajará ao Alabama amanhã para ver o estrago, bem como se encontrar com o governador (Robert) Bentley, funcionários estaduais e locais e as famílias afetadas pelas tempestades", afirmou a Casa Branca em comunicado. Obama já viajaria para o sul dos EUA nesta sexta-feira, a fim de acompanhar o lançamento final do ônibus espacial Endeavour e para um evento político na Flórida.

O número de mortos por uma série de tempestades e tornados subiu para 258, com 31 mortes a mais confirmadas, em comparação com o balanço anterior, segundo funcionários encarregados do gerenciamento de desastres do Alabama. Há 162 mortos apenas neste Estado, segundo Yasamie August, gerente de informações públicas da agência de gerenciamento de emergências. Anteriormente, havia 131 mortes confirmadas no Alabama.

Os tornados, apontados como os mais violentos a atingir os EUA desde 1974, também mataram pelo menos 32 pessoas no Mississippi, 30 no Tennessee, 13 na Geórgia, 11 no Arkansas e oito na Virgínia. Outras duas pessoas foram mortas em enchentes no Missouri, segundo funcionários estaduais. As informações são da Dow Jones.