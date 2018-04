Já chega a 617 o total de mortos por terremoto na China Equipes de resgate lutavam hoje contra os fortes ventos e o mal-estar causado pela altitude enquanto tentavam salvar mais vítimas do terremoto da manhã de ontem (horário local) no oeste da China. Enquanto isso, sobreviventes estavam em barracas improvisadas, apesar das baixas temperaturas, temendo novos tremores. Mais de 600 pessoas morreram e 9 mil ficaram feridas no terremoto de 6,9 graus, ocorrido em uma área tibetana montanhosa do país. Cerca de 15 mil casas ruíram.