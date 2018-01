Já são 11 as cidades capturadas por rebeldes no Haiti Rebeldes armados tomaram 11 cidades das regiões oeste e norte do Haiti, intensificando um levante popular contra o governo do presidente Jean Bertrand Aristide que já deixou pelo menos 40 mortos. A revolta armada começou na última quinta-feira, na cidade de Gonaives, no noroeste haitiano, onde os revoltosos incendiaram distritos policiais e expulsaram os agentes de segurança e funcionários públicos. O grupo paramilitar Frente de Resistência de Gonaives costumava apoiar Aristide, mas abandonou o presidente. A ela se uniram vários grupos descontentes com a miséria e a crise política do país. Em um dos piores conflitos durante o final de semana, 150 policiais tentaram recuperar o controle de Gonaives no sábado, mas abandonaram a cidade horas depois. Pelo menos nove pessoas morreram, sete delas policiais. Uma multidão mutilou os cadáveres de três oficiais, segundo jornalistas da Associated Press.