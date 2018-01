Já são 15 os mortos no Vietnã pela gripe do frango Subiu para 15 o número de vítimas da gripe avícola no Vietnã. Um menino de quatro anos de idade morreu hoje contaminado pelo vírus que provoca a doença. Ele pertencia a uma minoria étnica da província central de Lam Dong e estava internado no Hospital Geral de Dalat. Uma garota de 16 anos também foi contaminada e está sendo tratada na cidade de Ho Chi Minh. Do total de 23 pessoas infectadas no país, 15 morreram, cinco permanecem hospitalizadas e outras três se recuperaram. Autoridades sanitárias de Lam Dong disseram que a família do garoto morto cria frangos e, recentemente, consumiu algumas aves que pareciam estar doentes. Já a família da adolescente internada em Ho Chi Minh não cria aves e nenhum caso de gripe do frango tinha sido registrado na área onde eles moram. Os agentes de saúde não souberam dizer como a garota contraiu a doença. Na Tailândia, o governo anunciou hoje a sétima morte provocada pela doença. As informações são da agência Dow Jones.