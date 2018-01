Já são 186 os mortos em Madri. Número pode crescer O número de mortos na série de atentados ocorridos hoje em Madri já chega a 186, segundo a imprensa espanhola, que toma como base o último balanço feito pelo Ministério do Interior. Segundo os jornais, este número tende a aumentar, já que há mais de mil feridos, entre eles muitos em estado grave. Das quatro bombas que explodiram esta manha na linha de trens Guadalajara-Madri, duas foram na estaçao Atocha, no centro da capital - as outras duas detonaram em Santa Eugenia e em El Pozo del Tío Raimundo. A estaçao Atocha é o centro nevrálgico da rede Cercanías, que liga a capital a minicípios vizinhos, e por ela circulam 400 mil passageiros diariamente. Como um todo, a rede Cercanias compreende dez linhas, que juntas se estendem por 332 km e transportam mais de 880 mil passageiros que todos os dias saem e entram em Madri por trem. Pouco depois das explosões, a Renfe (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles), resposável pela malha ferroviária do país, suspendeu todo o fluxo que tinha como origem ou destino o complexo de Atocha, incluindo os trens de metrô, da rede Cercanias e os de longa distância. Leia mais Jornal espanhol compara atentados de hoje a 11 de setembro Partidos espanhóis encerram campanha política Governo da Espanha monta central de informações Ministro acusa ETA por atentados que mataram 173 em Madri Contagem de mortos já chega a 172 em Madri Número de mortos nos atentados em Madri chega a 131 Atentados matam pelo menos 62 nos trens de Madri Explosões no trem de Madri deixam pelo menos 5 feridos