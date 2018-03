Já são 187 os mortos em atentado na Indonésia As autoridades indonésias revelaram hoje ter sido muito maior do que as estimativas iniciais o número de mortos no devastador atentado na madrugada de hoje (pelo horário local) contra uma discoteca na turística Ilha de Bali. Morreram pelo menos 187 pessoas e mais de 300 ficaram feridas, no pior atentado na história da Indonésia. O Club Sari é famoso entre mochileiros e surfistas que chegam à paradisíaca praia de Kuta. A explosão provocou um incêndio e fez o teto vir abaixo, aprisionando centenas de pessoas em meio às chamas. Uma bomba de pequena potência explodira antes diante da discoteca Paddy e uma terceira diante do Consulado dos EUA na ilha. Ninguém ficou ferido nesses dois ataques. Nenhum grupo terrorista assumiu a autoria do atentado, mas as suspeitas recaem sobre a Jemash Islamyia, grupo indonésio tido como braço direito da rede terrorista al-Qaeda no Sudeste Asiático. Centenas de turistas estrangeiros se apressavam a deixar a Indonésia hoje, lotando o aeroporto de Denpasar, a principal cidade de Bali. Boa parte das vítimas é constituída por turistas ocidentais, com predomínio de australianos (Bali é um dos principais destinos de veraneio da Austrália, país próximo). Pelo menos 8 australianos morreram e 113 estão hospitalizados. A Força Aérea australiana enviou aviões C-130 para levar feridos para hospitais no país. "Nossa estimativa é que o número de nossos cidadãos mortos será muito alto. Há muitos desaparecidos. Muitos", disse o chanceler da Austrália, Alexander Downer. As autoridades não tinham divulgado até a noite de hoje a nacionalidade de todas as vítimas. Só haviam identificado 29 corpos: 9 australianos, 8 australianos, 3 cingapurianos, 2 britânicos, 1 francês, 1 holandês, 1 alemão, 1 sueco, 1 suíço e 1 equatoriano. Mas o governo britânico, por exemplo, informou que 22 de seus cidadãos estão desaparecidos e há 40 feridos. Um brasileiro está desaparecido. Um time de rugby de Hong Kong tentava localizar hoje nove membros que teriam ido à discoteca e não foram localizados ontem.