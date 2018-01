Já são 1.987 pessoas mortas em terremoto, diz governo O número de pessoas mortas no terremoto de 6,2 graus que atingiu a ilha de Java chega a 1.987, segundo o Ministério de Assuntos Sociais indonésio, enquanto os hospitais da zona afetada atendem a feridos além da sua capacidade. A Cruz Vermelha calcula 1.400 vítimas mortais. Mas as equipes de resgate continuam a busca de corpos soterrados entre os escombros. Os lugares mais afetados são Bantul, Yogyakarta, Sleman, Gununkidul e Kulonrogo. Segundo as declarações de testemunhas ao jornal digital Detikcom, Bangul foi destruída. O presidente indonésio, Susilo Bambang Yudhoyono, anunciou que vai amanhã à região do desastre, e ordenou ao Exército que ajude nas tarefas de evacuação das vítimas. Yogyakarta, um dos principais centros turísticos da Indonésia, fica cerca de 400 quilômetros a sudeste de Jacarta e a 25 quilômetros do epicentro do terremoto. O abalo ocorreu às 5h54 (19h54 de sexta-feira em Brasília), com epicentro a apenas 17 quilômetros de profundidade. A duração foi de 57 segundos, segundo o Instituto Geológico dos Estados Unidos. Em dezembro de 2004, um maremoto matou 226.408 pessoas em 12 nações banhadas pelo Índico.