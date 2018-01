Já são 247 os candidatos ao governo da Califórnia Quase 250 pessoas planejam concorrer ao governo da Califórnia após a convocação de um ?recall? eleitoral, informou a Secretaria de Estado local nesta terça-feira. Enquanto isso, autoridades dos condados californianos comentavam que o grande número de candidatos poderá causar problemas aos eleitores no momento do voto. Ao todo, 247 pessoas apresentaram documentos para concorrer ao cargo hoje ocupado pelo democrata Gray Davis, cuja popularidade atinge baixa histórica, em meio a uma persistente crise energética e a um déficit orçamentário de US$ 38 bilhões. Das candidaturas apresentadas, 115 foram aprovadas e as demais estão sendo revisadas, diz a página da Secretaria de Estado na internet. Os eleitores da Califórnia irão às urnas em 7 de outubro para determinar se querem ou não a permanência de Davis no cargo. Se a resposta for negativa, deverão escolher imediatamente quem eles querem que seja o sucessor. Os funcionários dos condados temem problemas no processamento das cédulas e reclamam do excesso de trabalho manual de apuração. O secretário de Estado Kevin Shelley exigiu precisão dos apuradores e admitiu que poderá levar dias até a divulgação do resultado final. As autoridades eleitorais trabalham na escolha aleatória da distribuição dos nomes dos candidatos na cédula. De acordo com um sistema em vigor na Califórnia desde 1975, haverá rotatividade nas posições dos nomes em cada um dos 80 distritos eleitorais do Estado, numa tentativa de reduzir uma possível vantagem de cinco pontos porcentuais em favor dos candidatos com nome no topo da lista.