Já são 25 os mortos do furacão Isabel Aumentou para 25 o número de mortos do furacão Isabel, que, com menos força, atingiu hoje o nordeste dos EUA. Comunidades da Costa Oeste do país se organizaram para fazer os primeiros reparos nos danos causados por enchentes e ventos fortes, operação que levará meses, segundo funcionários locais. O presidente dos EUA, George W. Bush, assinou declarações de desastre para a Carolina do Norte, Virgínia e Maryland, as áreas mais prejudicadas pelo Isabel.