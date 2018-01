Já são 30 os mortos na explosão do metrô de Moscou O número de mortos em uma explosão, nessa manhã, no metrô de Moscou, subiu para 30. O número de feridos também aumentou para 100, segundo as autoridades. Ainda não se sabe a causa da explosão, mas as autoridades admitem a possibilidade de ter sido um ato de terrorismo. A explosão teria sido provocada por uma mulher e desencadeou um incêndio no segundo vagão de uma composição do metrô. Passageiros foram evacuados de uma estação a 300 metros de onde o trem explodiu. O Ministério de Situações de Emergência informou que equipes de resgate estão no local.