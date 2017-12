Já são 315 soldados americanos mortos no Iraque Um soldado dos EUA morreu e outro ficou ferido durante um confronto no sudeste de Bagdá na noite desta sexta-feira. Segundo as autoridades norte-americanas, os soldados foram atacados a tiros e granadas. Com mais esta morte, chega a 88 o número de soldados dos EUA mortos em ações no Iraque desde que o presidente George W. Bush anunciou o fim dos combates mais intensos. Desde o começo da guerra, 315 norte-americanos morreram.