Já são 41 as mortes causadas por terremoto em Java O panorama é desolador nas localidades próximas à cidade de Bantul, no litoral sul da ilha de Java, na Indonésia, onde um forte terremoto de 6,2 graus na escala Richter causou pelo menos 41 mortes. "Não há pedra sobre pedra", segundo a imprensa local. Além das 20 pessoas mortas, os feridos são "incontáveis", informou o serviço de notícias Detikcom. No distrito de Bantul, ao sul da cidade de Yogyakarta, e nos povoados de Sanden, Pandak e Bambang Lipuro, todas as casas foram destruídas, "não restou uma sequer de pé", acrescentou a agência de notícias. O hospital de Bantul não está mais aceitando feridos. Os que chegam são transferidos para outros centros na província de Yogya. Desde que ocorreu o abalo, numa área densamente povoada do litoral, surgiram boatos de tsunamis (ondas gigantes). Centenas de pessoas abandonaram as suas casas, em pânico. Nas estradas, os motoristas faziam sinais com os faróis para avisar do suposto perigo de tsunami, enquanto seguiam em direção norte, rumo a Yogyakarta. O epicentro do terremoto, que foi registrado às 5h54 (19h54 de sexta-feira, em Brasília), foi situado 25 quilômetros ao sudoeste de Yogyakarta, a cerca de 400 quilômetros da capital, Jacarta.