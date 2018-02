Já são 52 os mortos em incêndio na Indonésia Pelo menos 52 pessoas morreram em um incêndio em um edifício de cinco andares na cidade de Palembang, capital da ilha de Sumatra, na Indonésia, neste domingo. Segundo a polícia, o último andar do prédio abrigava uma casa noturna onde funcionava um karaokê e alguns dos freqüentadores teriam ficado retidos pelas chamas, o que pode fazer subir o número de vítimas fatais nas próximas horas. O fogo começou no estabelecimento chamado Happi Karaoke. Os bombeiros conseguiram extinguir as chamas na madrugada desta segunda-feira (horário local). O último andar do prédio estava com muita fumaça, o que teria impedido a aproximação dos bombeiros. A polícia utilizou explosivos para abrir um buraco na parede do clube noturno e permitir a saída dos clientes. Segundo testemunhas, algumas pessoas, desesperadas, se jogaram do quinto andar para a morte. Segundo o chefe de polícia de Palembang, capitão Arum Prioyono, o incêndio deve ter sido provocado por uma falha na instalação elétrica do local. Ele confirmou a morte de apenas 42 pessoas. Palembang é uma cidade industrial localizada a cerca de 400 quilômetros ao noroeste de Jacarta. Em junho de 1998, um incêndio em um centro comercial da cidade matou 19 pessoas.