Já são 88 os mortos pela Sars no mundo O número de casos no mundo da Síndrome Respiratória Aguda Severa (Sars) ultrapassa 2.600 pessoas afetadas e 88 mortos. Hoje, a Malásia comunicou sua primeira morte por Sars, enquanto Hong Kong somou mais três - agora são 20 mortos e o número de infectados chegou a 800. Também Taiwan informou 17 casos suspeitos. Na Coréia do Sul, a tripulação de um vôo da Korean Air foi colocada em isolamento depois da notificação de um passageiro com suspeita de Sars. A investigação dos especialistas da OMS na China prosseguiu hoje com visitas a hospitais da província de Cantão, onde estão sendo tratadas as primeiras vítimas. Na busca do vírus da doença os cientistas da OMS estão permanentemente reunidos com as autoridades chinesas, que mudaram sua postura e optaram por uma colaboração aberta com os cientistas estrangeiros. Veja o índice de notícias sobre a pneumonia atípica