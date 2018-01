Já são 92 mortos no edifício que ruiu na Turquia As equipes de resgate recuperaram mais três corpos dos escombros do prédio de apartamento que desabou, em Konya, elevando o número de mortos a 92. A última sobrevivente. Yasemin Yaprakci, foi resgatado ontem, depois de ter passado quase sete dias sob os escombros do edifício de 11 andares, que ruiu dia 2 de fevereiro com mais de 100 pessoas dentro, celebrando um feriado muçulmano. Yasemin está sendo tratada num hospital militar, em Ancara, de problemas renais causados pela falta de água, gangrena em uma das pernas, que foi prensada pelo entulho, costelas quebradas e hemorragia interna. Segundo os médicos, seu estado é considerado grave. Além ela, 28 pessoas foram salvas dos escombros.