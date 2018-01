Já são mais de 14 mil as vítimas da tragédia São 14.422 as pessoas que morreram, em oito países, devido ao terremoto de 9 graus na escala Richter e às ondas gigantescas provocadas por ele, segundo números atualizados. É provável que a lista de vítimas fatais aumente à medida que os trabalhos de resgate avancem e seja restabelecida a comunicação com as pequenas ilhas e aldeias da região atingida pela tragédia de ontem.