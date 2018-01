Já são mais de 70 mortos em combates na Colômbia Subiu para mais de 70 o número de mortos deixados pelos combates entre paramilitares, guerrilheiros e soldados na área rural do município de Campamento, no noroeste da Colômbia. "Há 78 mortos confirmados, aparentemente todos eles combatentes", declarou à Associated Press o secretário de governo de Campamento, Dario Quiñones. Até ontem (15), havia a confirmação de 25 rebeldes e paramilitares mortos em razão dos numerosos confrontos que explodiram na terça-feira no município localizado no departamento (estado) de Antioquia, a cerca de 300 km a oeste de Bogotá. Na tarde de ontem, no entanto, uma comissão municipal seguiu até o local conhecido como Los Chorros, onde tudo fazia crer que um grupo de guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) havia surpreendido os paramilitares, dando início a uma feroz batalha. "Ali, os funcionários municipais viram mais de 50 cadáveres, mas só puderam recolher três", falou Quiñones, em entrevista por telefone. Ele disse ter pedido a ajuda das autoridades e organismos humanitários para transportar os combatentes mortos. O necrotério municipal do município de 10.000 habitantes já está lotado com 28 cadáveres. Os combates cessaram e há unidades do Exército na área. O governador interino de Antioquia, Eugenio Prieto, assegurou que estão sendo avaliadas as questões de segurança na aérea para verificar se o resgate dos demais corpos poderá ser feito por helicópteros. "Mas há uma grande dificuldade porque ambos os grupos não querem que se saiba de suas baixas", disse Prieto à Radionet. Campamento não conta com a presença de forças de segurança desde 1999, após uma incursão das Farc que deixou a delegacia de polícia inteiramente destruída. Dois anos depois, as paramilitares Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC) assumiram o controle da zona. Analistas indicaram que a guerrilha, após a ruptura do processo de paz em fevereiro passado, concentrou-se em atacar os bastiões militares no noroeste do país para recuperar corredores estratégicos.