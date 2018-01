Já são mais de 80 as crianças mortas em incêndio na Índia Oitenta e quatro crianças morreram e mais de cem ficaram feridas no incêndio de uma escola na Índia. Nenhum professor morreu, segundo uma autoridade do corpo de bombeiros, porque todos abandonaram as crianças e fugiram. No entanto, um funcionário do governo disse que cerca de 700 crianças escaparam, provavelmente com a ajuda de professores. O fogo começou na cozinha e se espalhou pelo teto inflamável de palha da escola particular Lord Krishna, disse J. Radhakrishnan, administrador do distrito de Thanjavur, ao sul de Nova Délhi. Ele disse que o fogo irrompeu às 11h00 da manhã, quando o prédio estava cheio, com 800 alunos - a maioria entre seis e 13 anos - em salas compartilhadas por até seis classes.