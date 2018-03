Já são pelo menos 85 os mortos em Rhode Island Pelo menos 85 pessoas morreram e mais de 160 ficaram feridas num incêndio que atingiu, na noite de quinta-feira, uma boate de West Warwick, no Estado norte-americano de Rhode Island. Um efeito pirotécnico na apresentação da banda de rock Great White causou o incêndio. O chefe do Corpo de Bombeiros da cidade, Charles Hall, disse que, quando o fogo começou, cerca de 250 pessoas estavam na boate The Station para assistir à apresentação da banda. O incêndio em Rhode Island ocorreu quatro dias depois de 21 pessoas terem morrido pisoteadas em um tumulto ocorrido em uma boate de Chicago. O gerente da cidade de West Warwick, Wolfang Bauer, afirmou temer que o número de mortos aumente ainda mais, uma vez que dezenas de feridos estão em estado grave. Segundo testemunhas, o incêndio começou por volta das 23h locais da quinta-feira (meia-noite em Brasília) na abertura do show, em que fogos de artifício eram usados. O chefe do Corpo de Bombeiros disse que o local não tinha autorização para usar fogos de artifício. Na boate, não havia ?sprinklers?, nem mangueiras de incêndio. Como o clube era pequeno, a legislação local dispensava a instalação desses equipamentos. A boate passou por uma vistoria dos bombeiros em 31 de dezembro de 2002 e todas as três saídas de emergência do local estavam funcionando, afirmou Hall. O vocalista do Great White, Jack Russell, declarou que o fogo começou no início do show. "Ele apareceu nos primeiros dois minutos da primeira música", disse. Segundo a advogada do clube, Kathleen Hagerty, os fogos foram usados sem autorização dos donos do local. Pessoas que trabalham com o Great White, no entanto, informaram que agentes da banda sempre pedem autorização antes de utilizarem os fogos. Um cinegrafista amador registrou o momento em que a banda iniciava o show com uma queima de fogos de artifício. A imagem mostrou dois pontos em chamas na decoração que servia de cenário, enquanto o grupo ainda tocava. Segundos depois, o fogo já tinha se alastrado, inicialmente por todo o palco e, depois, por todo o clube. Em aproximadamente três minutos, todo o local estava em chamas. Russell afirmou ter tentado apagar o fogo com sua garrafa de água, mas acabou sendo arrastado para fora quando as luzes se apagaram. Segundo o cantor, Ty Longley, um guitarrista do grupo formado por cinco integrantes, não havia saído da boate com os outros e, ontem, continuava desaparecido. O Great White, formado no começo dos anos 80, chegou a ser indicado para o Prêmio Grammy pela música Once Bitten, Twice Shy. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas do incêndio morreram queimadas ou em conseqüência da inalação de fumaça. Hall disse que muitas pessoas foram pisoteadas e que as autoridades tentavam descobrir por que a boate queimou tão rapidamente.