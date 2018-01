Já são seis os civis assassinados no Iraque Insurgentes mataram a tiros hoje dois civis europeus, um alemão e um holandês, trabalhando num projeto hidráulico no Iraque, depois de terem assassinado na segunda-feira quatro missionários americanos que desempenhavam uma missão humanitária na cidade nortista de Mossul. Três policiais iraquianos e uma tradutora trabalhando para as forças dos EUA também foram mortos a tiros hoje, aparentemente vítimas da campanha dos rebeldes de matar aqueles que estão colaborando com as forças de ocupação no Iraque. O alemão e o holandês foram mortos por disparos efetuados de um carro em movimento em Mussayab, 70 km ao sul de Bagdá. O motorista iraquiano deles e um policial também foram mortos, e dois outros policiais, feridos. Os nomes dos europeus mortos não foram imediatamente divulgados. O coronel A´ayed Omram, chefe da polícia de Mussayab, disse que os dois eram engenheiros hidráulicos trabalhando num projeto em Al-Razzaza, um lago próximo da cidade sulista de Kerbala, e que eles portavam armas já que haviam sido atacados na mesma região anteriormente. Os quatro missionários americanos mortos enquanto viajavam de carro por Mossul trabalhavam num projeto de purificação de água. Um deles morreu a caminho de um hospital militar dos EUA em Bagdá na manhã de hoje, e um quinto está em condições críticas. Eles faziam parte da Missão Internacional Batista Sulista, baseada em Virgínia. Missionários cristãos no predominantemente muçulmano Iraque são vistos com desconfiança por muitos residentes que acreditam que os estrangeiros estão tentando convertê-los à sua fé. Hoje, em Mossul, atacantes num carro dispararam contra um veículo da polícia, matando dois policiais e ferindo outros dois. Os atiradores escaparam. Em outro ataque em Mossul, uma iraquiana trabalhando como tradutora para os militares dos EUA foi morta a tiros. Dois familiares ficaram feridos no ataque contra o carro em que viajavam. Na cidade nortista de Kirkuk, três disparos de morteiro atingiram hoje o aeroporto local, onde estão baseadas tropas americanas. Não houve notícias de feridos.