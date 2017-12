Jacarta calcula danos de inundações em US$ 881 milhões O governo da Indonésia calcula em US$ 881 milhões os danos provocados pelas recentes inundações em Jacarta, que causaram 80 mortes, após a nova avaliação do Ministério de Planejamento de Desenvolvimento Nacional. O número, apresentado pelo diretor-geral de orçamento do Ministério das Finanças, Achmad Rochadi, elevou a avaliação anterior, de US$ 475 milhões. E ainda não é a definitiva, segundo informa a agência nacional Antara. Entre as infra-estruturas mais danificadas estão as escolas, centros de saúde, transporte, estações de gás, eletricidade e telecomunicações, disse Rochadi. Enquanto a cidade trabalha na limpeza e reconstrução, os hospitais atendem uma grande quantidade de pacientes com doenças relacionadas às inundações, Entre elas, diarréia, dengue, afecções respiratórias agudas e irritações e alergias na pele. Alguns pacientes apresentam leptospirose, uma doença transmitida por ratos. O hospital de Koja, no norte de Jacarta, foi reforçado com 60 médicos e enfermeiras, mas está no limite de sua capacidade. Foi preciso instalar tendas de campanha hospitalares do Exército para atender os doentes. O jornal The Point informa que pelo menos 15 hospitais da cidade estão saturados e precisam usar camas dobráveis oferecidas pelo Exército e organizações humanitárias. Por enquanto, não parece haver uma crise alimentícia entre as vítimas. O Governo prometeu aos cerca de 400 mil desabrigados que vai distribuir 10 quilos de arroz de graça por pessoa durante os próximos dois meses. O Programa Mundial de Alimentos, das Nações Unidas, assim como outras agências internacionais e ONGs distribuíram na última semana milhares de pacotes de ajuda e instalaram cozinhas comunitárias. A comunidade internacional doou um total de US$ 3 milhões, segundo dados da Junta Nacional de Coordenação de Gestão de Desastres. A maior contribuição foi de Japão e Holanda, que doaram ? 1 milhão cada um.