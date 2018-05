Jacarta é sacudida por terremoto de 7,5 graus de magnitude

Um violento terremoto atingiu a costa de Java Ocidental, na Indonésia, na madrugada de quinta-feira (tarde de quarta no Brasil), provocando pânico em muitas partes da populosa ilha, embora não haja relatos imediatos de danos ou vítimas. O terremoto foi profundo demais para provocar um alerta de tsunami, segundo Robert Cessaro, do Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, do Serviço Nacional do Clima dos Estados Unidos. Por telefone, um funcionário da agência meteorológica da Indonésia confirmou que o tremor atingiu a costa norte de Java Ocidental. "Não houve danos ou vítimas relatados até agora", disse o funcionário, acrescentando que o tremor pôde ser sentido até em Padang (Sumatra) e Bali. O tremor, que segundo o Serviço Geológico dos EUA teve magnitude 7,4, ocorreu pouco depois da 0h e foi sentido na capital, Jacarta, na vizinha Bandung e na cidade de Yogyakarta, antiga cidade real no centro de Java, já devastada por um terremoto que matou mais de 5.700 pessoas há pouco mais de um ano. A agência climática dos EUA disse em seu site que o tremor ocorreu às 14h04 (hora de Brasília), com epicentro a 110 quilômetros de Jacarta, e foco a uma profundidade de 282,1 quilômetros. Moradores de prédios no centro de Jacarta disseram ter visto tudo balançar três ou quatro vezes. Em seguida, as pessoas saíram correndo dos edifícios. "Senti um abalo, os vidros das janelas tremiam e as lâmpadas do quarto se mexiam", disse à agência Efe Elena Pérez, uma espanhola que mora em Jacarta. Ela acrescentou que o terremoto provocou uma sensação de enjôo e desorientação. A agência meteorológica local estimou o tremor em 7 graus na escala Richter, apontando seu epicentro 75 quilômetros a noroeste da cidade litorânea de Indramayu, com foco a 286 quilômetros de profundidade. A Indonésia fica sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica, e sofre cerca de 7.000 tremores por ano, na maioria de baixa magnitude. Em 2004, um forte terremoto atingiu a costa da ilha indonésia de Sumatra criando uma série de tsunamis (ondas gigantes) que semearam destruição em mais de 10 países banhados pelo Oceano Índico na Ásia e na África, e causaram a morte de mais 226.408 pessoas.