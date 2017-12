Jackson não deve intermediar disputa com Taleban O importante líder americano de direitos civis Jesse Jackson afirmou nesta sexta-feira que não está inclinado a aceitar o convite do Afeganistão para intermediar a disputa com os Estados Unidos, apesar dos novos pedidos da milícia Taleban, que governa o país. Jackson revelou ter recebido uma carta nesta sexta-feira do embaixador afegão no Paquistão, convidando-o para um encontro com funcionários de alto escalão do Taleban. "A carta não aumenta a minha vontade de ir", afirmou o ex-candidato à Presidência. Jackson afirmou ter repassado a mensagem ao secretário de Estado, Colin Powell, e ao secretário das Nações Unidas, Kofi Annan.