Jacques Chirac diz que França participará da guerra O presidente Jacques Chirac disse hoje que a França vai participar da guerra contra o Afeganistão. Jacques Chirac falou em rede nacional às 20h40 (horário de Paris). Segundo ele, os franceses participarão da operações militares que têm objetivo destruir as infra-estruturas dos terroristas e de seus apoios no Afeganistão. Chirac afirmou ainda que essas operações deverão durar bastante tempo, mas não se sabe qual será a intensidade da participação francesa. A ação francesa deve começar em questão de dias, segundo o ministro da Defesa, Alan Richard. Ele disse que, neste momento, eles ainda estão definindo com os americanos que tipo de ação militar vão adotar. Leia o especial