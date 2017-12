JAL perde US$ 195 milhões de abril a dezembro de 2005 A companhia aérea japonesa Japan Airlines (JAL) tiveram uma perda líquida de 23,1 bilhões de ienes (US$ 195,7 milhões) nos nove primeiros meses do ano fiscal 2005, que termina em 31 de março, informou hoje a empresa. Por outro lado, um ano antes, no período que foi de 1º de abril a 31 de dezembro de 2004, a JAL (maior companhia aérea da Ásia) tinha obtido 79,24 bilhões de ienes (US$ 671 milhões) de lucro, segundo o relatório divulgado nesta segunda-feira e citado pela agência Kyodo. Apesar das perdas, as vendas da JAL nesses três trimestres alcançaram 1,67 trilhões de ienes (US$ 14,152 bilhões), com um aumento de 3,6% em relação ao ano anterior.