Jamaica alerta para passagem do furacão Sandy A Jamaica prepara-se nesta quarta-feira para a chegada do furacão Sandy. O fenômeno natural causou chuvas constantes no país nesta manhã. O furacão deve chegar nas proximidades de Kingston, capital da ilha, na tarde desta quarta-feira (horário local, fim da tarde no Brasil), seguir para Cuba de noite e então na quinta-feira aproximar-se das Bahamas.