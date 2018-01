Jamaica confirma o primeiro caso de zika vírus

Segundo um comunicado do ministério, a Agência de Saúde Pública do Caribe informou na sexta-feira que o teste realizado na criança tinha dado positivo. A criança começou a ter os sintomas no dia 17 de janeiro.

Ainda não se sabe exatamente onde a criança pode ter contraído a doença e por isso as autoridades estão investigando o caso.

Segundo o ministério, as autoridades intensificaram os esforços de prevenção e detecção na região de Portmore, em St. Catherine, onde a criança vive.

O Ministro da Saúde da Jamaica disse que irá fornecer uma atualização completa em uma entrevista coletiva na segunda-feira. Fonte: Associated Press