Jamaica pede que 500.000 saiam da rota do furacão Ivan O furacão Ivan chegou à Jamaica hoje, espalhando pânico pelo caminho por onde deverá passar. O primeiro-ministro P.J. Patterson pediu às pessoas que corram aos abrigos. "Todos nós continuamos a esperar e rezar por algum milagre que no último minuto nos salve do pior", disse ele. Barbara Carby, chefe do Departamento de Preparação para Desastres e Gerenciamento de Emergências disse que 500.000 pessoas precisam deixar seus lares. Nos EUA, autoridades ordenaram que a população deixe as ilhas de Flórida Keys, onde o furacão poderá chegar no domingo. Esta é a terceira ordem de abandono da cadeia de ilhas em um mês, após a passagem dos furacões Charley e Frances.