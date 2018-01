Jamaica recebe ex-presidente do Haiti apesar de críticas O presidente deposto do Haiti Jean-Bertrand Aristide retornou ao Caribe, depois de um período de exílio na África, mas apenas para um asilo temporário em Kingston, capital da Jamaica. O novo líder do Haiti chamou de volta o embaixador do país em Kingston em represália à decisão do governo jamaicano de receber o presidente deposto, uma vez que os partidários de Aristide ameaçam realizar protestos exigindo a sua volta. Autoridades dos EUA e do Haiti alertaram que o retorno de Aristide à região - duas semanas depois de ter deixado o país após um levante - poderá romper a frágil paz no país, no momento que um governo provisório está sendo instalado. No final da tarde de hoje, Aristide, acompanhado de sua mulher Mildred, desembarcou no aeroporto internacional Norman Manley, em Kingston, capital da Jamaica, que fica apenas 160 quilômetros do Haiti. Aristide deixou o aeroporto a bordo de um helicóptero sem fazer comentários. Um funcionário do governo jamaicano disse que ele foi levado para a residência do primeiro-ministro, P.J.Patterson. Funcionários do governo jamaicano disseram que Aristide ficará no país por oito a dez semanas para se reencontrar com suas duas filhas, que haviam sido enviadas em segurança para Nova York e enquanto ele faz planos para um exilo permanente num terceiro país. O novo líder do Haiti, o primeiro-ministro interino Gerard Latortue, disse que estava chamando o embaixador do país em Kingston, colocando as relações diplomáticas com a Jamaica em suspenso, e também reconsiderando a posição do Haiti na Comunidade Caribenha, que atualmente é presidida por Patterson.