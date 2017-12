Jamaica vai repatriar 23 refugiados haitianos presos Um grupo de 23 refugiados haitianos que chegou nesta quinta-feira, 15, à costa da Jamaica e será repatriado imediatamente, informou um porta-voz do governo. Os haitianos, 19 homens e quatro mulheres, foram detidos pela polícia após chegar à costa nordeste da Jamaica. O secretário permanente do Ministério de Segurança Nacional, Gilbert Scott, disse que a repatriação dos haitianos será feita rapidamente. Um dos haitianos detidos explicou à polícia que o grupo pretendia chegar às Bahamas, mas acabou na Jamaica. As autoridades jamaicanas suspeitam que grupos de haitianos estejam colaborando com traficantes de drogas. Os órgãos de segurança têm reforçado as medidas de controle para evitar a imigração ilegal de haitianos, acusados de responsáveis pelo aumento de casos de doenças como a malária no último ano.