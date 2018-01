James Baker tentará reduzir dívida externa iraquiana O presidente americano, George W. Bush, designou o ex-secretário de Estado James Baker como "enviado especial" para tratar da questão da dívida iraquiana, informou a Casa Branca. "Atendo, dessa forma, a um pedido do Conselho de Governo iraquiano", disse Bush em comunicado oficial lido pelo porta-voz da Casa Branca, Scott McClellan. Segundo o porta-voz, Baker, rico advogado de 73 anos e ex-secretário de Estado do ex-presidente George Bush (pai do atual), apresentará balanços e pareceres diretamente ao presidente. O Fundo Monetário Internacional informou que, na semana passada, o Conselho de Governo iraquiano dirigiu um apelo à comunidade financeira internacional para que aceite um novo escalonamento da dívida externa do país, estimada em US$ 120 bilhões. A principal tarefa de Baker será trabalhar com a comunidade internacional e os iraquianos para reestruturar e reduzir a dívida do país árabe, explicou McClellan.