James Murdoch deixa direção da News International

LONDRES - James Murdoch, filho do magnata australiano Rupert Murdoch, renunciou ao cargo de presidente da News International, braço midiático britânico da News Corp., companhia de seu pai. A renúncia foi anunciada pela própria empresa, que se envolveu em um escândalo relacionado a escutas ilegais em junho de 2011.

A News Corp. informou que James deixou sua posição para se concentrar nos negócios de televisão da empresa. Ele permanecerá atuando como o vice-diretor do escritório de operações da companhia.

Em seu comunicado de renúncia, James Murdoch retomou o caso das escutas, dizendo que ele não sabia de qualquer informação sobre os grampos usados pelo News of the World, tabloide que acabou sendo fechado após a polêmica. Colegas de trabalho, porém, deram declarações diferentes desta versão.

O filho de Rupert Murdoch agradeceu a dedicação de seus colegas, que, segundo ele, "trabalharam incansavelmente para informar seus leitores". Ele também elogiou o recém lançado tabloide dominical da companhia, o The Sun on Sunday, cuja primeira edição saiu no último domingo na Grã-Bretanha.

"Com o sucesso do lançamento do The Sun on Sunday e novos negócios em todos os nossos títulos, a News International está agora em uma posição fortalecida para construir seu caminho no futuro", concluiu.

Tom Mockridge, chefe executivo da News International, permanecerá em seu cargo e se reportará ao presidente e chefe de operações da News Corp., Chase Carey, de acordo com a nota divulgada pela empresa.