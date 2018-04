James Murdoch deixa presidência da News International

A News Corp. disse que James, filho mais jovem de Rupert Murdoch, de 80 anos, renunciou a seu cargo na News International para concentrar seus esforços na televisão. Ele continuará a ser diretor de operações vice-chefe da News Corp.

James Murdoch, de 39 anos, que era considerado o herdeiro do pai, se envolveu numa controvérsia por causa das especulações sobre sua participação no escândalo de escutas telefônicas no Reino Unido.

Os escândalo provocou o fechamento do tabloide News of the World, que tinha 168 anos, e levou às prisões de mais de dez jornalistas. Outros executivos da News Internacional deixaram seus cargos, mas logo após o início dos escândalos Rupert afirmou se James tinha seu total apoio.

James Murdoch afirma que não sabia que escutas telefônicas ilegais eram amplamente usadas no News of the World, afirmação contestada por seus colegas. As informações são da Associated Press.