´Janela ligada à morte de Kennedy´ é vendida por US$ 3 mi A suposta janela de onde teriam sido dados os tiros que mataram o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, em 1963, foi vendida no site de leilões da internet, eBay, por pouco mais de US$ 3 milhões. A janela foi leiloada pela família que, na época, era proprietária de um imóvel onde funcionava um depósito em Dallas, no Texas, de onde Lee Harvey Oswald teria dado os tiros fatais. O item foi oferecido por US$ 100 mil, mas logo apareceram novos lances e a venda foi feita por exatos US$ 3.001.501. Caruth Byrd, um membro da família, disse que a janela foi retirada do depósito pouco depois do assassinato do presidente porque havia pessoas roubando fragmentos dela. Byrd afirmou que estava oferecendo a alguém uma oportunidade para possuir um pedaço da história, e que o item é acompanhado de documentos sobre sua utilização e que comprovam sua autenticidade. Apesar disso, a janela ainda é cercada de desconfiança. Há sugestões de que um homem do Estado do Tennessee comprou o prédio há anos e levou a janela quando deixou Dallas.