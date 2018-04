Janet Jackson chega à casa de Michael Jackson

Em outro ponto dos EUA, em Detroit, uma vigília com velas para relembrar a vida e o legado de Michael Jackson está sendo organizada neste fim de semana no prédio original da Motown Records. O Museu Histórico Motown informou que a vigília ocorrerá no prédio Hitsville e começará a zero hora deste domingo. O prédio histórico de Detroit foi o palco do lançamento da carreira do superstar. Pessoas têm visitado Hitsville para homenagear Jackson, que morreu na quinta-feira, em Los Angeles. Ele tinha 50 anos. Dentro do prédio Hitsville está o Studio A, onde Jackson gravou como integrante dos Jackson 5.