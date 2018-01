Japão acusa Coréia do Norte de fabricar anfetaminas A Agência Nacional de Polícia do Japão (NPA, sigla em inglês) denunciou às Nações Unidas (ONU) que existem três laboratórios de fabricação de drogas sintéticas na Coréia do Norte. Segundo o relatório apresentado à Comissão de Drogas da ONU, a NPA detectou três tipos de anfetaminas de diferente composição produzidas na Coréia do Norte e contrabandeadas para o Japão. A suspeita é de que cada tipo seja elaborado num laboratório diferente. As conclusões do relatório se baseiam numa investigação sobre o contrabando de drogas para o Japão entre 1997 e 2006. Durante esse período, a NPA apreendeu sete carregamentos de anfetaminas em cargueiros que haviam partido de Pyongyang, Chongjin e Wonsan, na Coréia do Norte. Em julho, o comissário geral da agência, Iwao Uruma, acusou o regime de Kim Jong-il de estar envolvido no contrabando de anfetaminas. Na reunião do Escritório das Nações Unidas contra as Drogas e o Crime, em novembro, em Bangcoc, a NPA informou que, supostamente, o Governo da Coréia do Norte estava envolvido em vários casos de tráfico de drogas detectados em 1998, 2000 e 2002.