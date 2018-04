Japão ameaça cortar ajuda ao Paquistão se clima político piorar

O Japão pode suspender sua ajuda financeira ao Paquistão se o processo de democratização do país se deteriorar ainda mais, afirmou nesta terça-feira, 13, o ministro de Relações Exteriores japonês, Masahiko Komura. Veja também: Bhutto é presa novamente antes de protesto no Paquistão Komura expressou as "fortes preocupações" do governo japonês com a detenção da líder de oposição paquistanesa e ex-primeira-ministra, Benazir Bhutto, informou a agência Kyodo. O ministro deixou claro que, se o atual estado de exceção se prolongar, o Japão vai suspender o seu plano de aumentar a ajuda financeira ao Paquistão para a luta contra o terrorismo. Bhutto está sob prisão domiciliar, decretada horas antes da manifestação que ela convocou para protestar contra o estado de exceção decretado pelo presidente do Paquistão, general Pervez Musharraf.