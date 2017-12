Japão anuncia doação de US$ 1,5 bi para reconstrução do Iraque O Japão anunciou, nesta quarta-feira, que vai contribuir com US$ 1,5 bilhão, em 2004, para a reconstrução do Iraque. ?A reconstrução do Iraque é extremamente importante para a comunidade internacional?, disse o secretário-chefe do gabinete japonês, Yasuo Fukuda. A verba seria a primeira ajuda de um total de US$ 5 bilhões a serem liberados nos próximos quatro anos. O anúncio da contribuição acontece há apenas alguns dias da visita do presidente dos EUA, George W. Bush, ao Japão. Bush e o primeiro-ministro Junichiro Koizumi devem se encontrar na sexta-feira, na passagem do norte-americano por Washington durante viagem à Ásia. O Japão também prometeu enviar tropas para o Iraque. Os militares japoneses deverão desembarcar em Basra e Nasirya, cidades ao sul do país.