Japão anuncia plano de US$ 50 bi para reconstrução O governo do Japão propôs hoje um orçamento especial de US$ 50 bilhões (cerca de 4 trilhões de ienes) para contribuir nos esforços de reconstrução e planos de erguer 100 mil casas temporárias para os sobreviventes do terremoto e tsunami ocorridos no mês passado. "Este é o primeiro passo na direção da reconstrução após o desastre", afirmou o ministro das Finanças, Yoshihiko Noda.