Japão anuncia que entregará material nuclear aos EUA

O plutônio e urânio altamente enriquecido estão armazenados atualmente pela Agência de Energia Atômica do Japão em uma instalação de Tokai, ao norte de Tóquio. Em comunicado conjunto, os países disseram que o material será enviado para uma instalação segura nos EUA e convertido em formas menos sensíveis.

Os EUA haviam emprestado plutônio ao Japão para pesquisa nos anos 1960 e estavam pedindo o retorno do material. Aquele plutônio emprestado para pesquisa agora representa apenas uma fração das cerca de nove toneladas de plutônio armazenadas no Japão.

Segundo os EUA, a agência atômica do Japão pode dar continuidade às suas pesquisas sem a necessidade de urânio altamente enriquecido - que pode ser usado para produzir uma arma nuclear - ou plutônio separado. No ano passado, os EUA haviam manifestado preocupações com a segurança do excedente de plutônio armazenado pelo Japão, disseram à época autoridades norte-americanas e japonesas.

A China recentemente aumentou o tom das críticas ao Japão por seus estoques de plutônio para armas e urânio enriquecido, afirmando que representam um risco para a não-proliferação nuclear. O porta-voz chefe do governo japonês, Yoshihide Suga, afirmou hoje que as críticas chinesas não refletem a realidade. Ele reiterou a posição do governo de que, "como única vítima de um ataque nuclear e uma potência nuclear avançada", o Japão tem intenções pacíficas e o seu programa foi cuidadosamente examinado pela Agência Internacional de Energia Atômica.

A Casa Branca também informou nesta segunda-feira que os Estados Unidos alcançaram acordos com Bélgica e Itália para remover urânio altamente enriquecido e plutônio desses países. Segundo a Casa Branca, os EUA já removeram uma "quantidade significativa" de material nuclear da Bélgica e cerca de 20 quilos da Itália. Não foram informados prazos ou detalhes das operações. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.