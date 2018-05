Japão anuncia US$ 49 bi a mais para reconstruir país

TÓQUIO

O governo do Japão propôs ontem um orçamento extra de US$ 49 bilhões para recuperar as áreas afetadas pelo terremoto e tsunami de 11 de março. A verba, que depende de aprovação do Parlamento, será destinada à construção de 100 mil moradias temporárias para as vítimas, além do conserto de estradas, portos e remoção de entulho.

O plano de reconstrução prevê a entrega de 30 mil casas até o final de maio e outras 70 mil nos meses seguintes, o que deve custar US$ 8,5 bilhões. Outros US$ 15 bilhões serão gastos na recuperação da infraestrutura afetada pelo terremoto.

O primeiro-ministro, Naoto Kan, aposta no esforço de reconstrução para se manter no cargo. "Quero trabalhar pela reconstrução e apresentar um plano para superar estas duas crises", disse. "Acredito que era parte do meu destino ser o premiê quando o terremoto e a crise nuclear ocorreram."

Para o ministro da economia, Yoshihiko Noda, a aprovação do orçamento é o primeiro passo para a recuperação da economia japonesa. "Estamos nos preparando para o reaquecimento econômico", afirmou.

Visita imperial. O imperador Akihito e a imperatriz Michiko visitaram ontem o porto de Ibaraki, a 100 quilômetros de Tóquio. O casal homenageou um homem que morreu no local e foi a um centro de desabrigados.

O tremor deixou 27 mil mortos ou desaparecidos. Outras 135 mil pessoas estão vivendo em 2,5 mil abrigos temporários. O prejuízo causado pela tragédia, que provocou também um acidente nuclear na usina de Fukushima, deve atingir US$ 309 bilhões, o que a tornaria a mais cara da história. / AP e REUTERS