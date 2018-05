Japão anuncia zona de exclusão legal em torno da usina de Fukushima

Autoridades estabelecem barreira que marca a área de exclusão em Fukushima.

TÓQUIO - O governo do Japão decidiu proibir legalmente a entrada de pessoas no raio de 20 quilômetros ao redor da usina nuclear de Fukushima Daiichi, informou nesta quinta-feira, 21, o primeiro-ministro japonês, Naoto Kan, durante visita à zona. Segundo Kan, citado pela agência local Kyodo, a proibição entrará em vigor à meia-noite de quinta para sexta-feira (meio-dia desta quinta pelo horário de Brasília).

Veja também:

Infográfico: Entenda o terremoto e maiores tragédias dos últimos 50 anos

Especial: A crise nuclear japonesa

Arquivo Estado: Terremoto devastou Kobe em 1995

Até agora, a administração japonesa recomendava que os moradores da zona evacuassem a área devido ao aumento dos níveis de radiação, mas não exigia isso legalmente.Algumas pessoas, principalmente idosos, ainda permanecem no local, enquanto outros evacuados entram e saem da área de exclusão para reaver seus pertences, informou a emissora NHK.

Apesar da proibição, o governo japonês concederá uma permissão especial de entrada de duas horas a um membro de cada família para recuperar seus pertences, precisou o porta-voz do Executivo, Yukio Edano. As únicas pessoas que não poderão obter esta permissão serão os evacuados em um raio de menos de três quilômetros ao redor da central, acrescentou Edano.

Naoto Kan viajou nesta quinta-feira à província de Fukushima para visitar os evacuados que se encontram nas cidades de Koriyama e Tamura e reunir-se com o governador Yuhei Sato.

Também nesta quinta-feira, a Tokyo Electric Power Company (Tepco), empresa administradora da usina de Fukushima, anunciou que substâncias radioativas 20 mil vezes acima do limite legal anual vazaram no mar da região entre 1º e 6 de abril. Segundo dados da companhia divulgados pela Kyodo, nesses seis dias escaparam ao mar cerca de 520 toneladas de água com elevada radioatividade procedente do reator 2 da usina, seriamente danificada pelo tsunami de 11 de março.