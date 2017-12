Japão aprova construção de usina nuclear Uma equipe do governo japonês aprovou nesta quarta-feira um plano para que seja construída uma nova usina nuclear, a primeira desde o pior acidente nuclear no país, em 1999. Integrantes da divisão de energia do Ministério da Economia, Comércio e Indústria aprovaram a construção da usina na cidade de Kaminoseki, a cerca de 630 quilômetros ao sudoeste de Tóquio. A decisão deve ser formalmente aprovada pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria em junho. A usina será administrada pelo governo e pela Chugoku Electric Power e já obteve o apoio dos moradores de Kaminoseki. A usina terá dois reatores, com capacidade de produção de 1,37 milhão de kilowatts, e deverá ficar pronta até 2015. Atualmente, a Chugoku tem uma usina nuclear, com três reatores. Em setembro de 1999, uma usina nuclear ficou fora de controle em Tokaimura, que fica a 110 quilômetros de Tóquio, e matou dois trabalhadores. Na região próxima aos reatores, centenas de pessoas foram expostas à radiação e tiveram graves problemas de saúde.