Japão aprova envio de tropas ao Iraque O governo do Japão obteve apoio no Legislativo para uma lei que autoriza o envio de tropas japonesas para ajudar na reconstrução do Iraque, a despeito dos temores de que os soldados japoneses se vejam arrastados para o combate. É uma importante vitória política do primeiro-ministro Junichiro Koizumi, que defende a presença japonesa em missões internacionais de paz. A oposição a Koizumi argumenta que o envio de tropas representaria um apoio tácito a uma guerra injustificável. Críticos também dizem que o plano poderia levar os japoneses ao combate, o que viola a atual Constituição do país. A câmara baixa do Parlamento aprovou a medida. Essa votação praticamente garante a aprovação também na câmara alta antes que a legislatura atual se encerre, em 28 de julho.