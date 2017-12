Japão aprova primeiro Ministério da Defesa após 2ª Guerra Uma emenda para criar o primeiro Ministério da Defesa no Japão após a Segunda Guerra Mundial e outra para reformar a educação e intensificar o patriotismo nas escolas foram aprovadas nesta sexta-feira pelo Parlamento japonês. As leis foram aprovadas pouco depois de a Câmara Baixa rejeitar a moção de censura apresentada pelos partidos da oposição contra a gestão do primeiro-ministro, Shinzo Abe, pelo escândalo das fraudes nas reuniões com cidadãos. O escândalo das assembléias cívicas "arrumadas" surgiu há dois dias. Uma comissão governamental revelou que, em 15 dos 174 encontros promovidos pelo Governo para ouvir a opinião do povo, as perguntas tinham sido previamente combinadas. O relatório também revelou que a maioria dos participantes de 71 dessas sessões foi escolhida pelo Governo. Em 29 delas, funcionários se infiltraram e apareceram como cidadãos comuns para fazer perguntas. Shinzo Abe havia reconhecido a responsabilidade do Executivo e declarou que devolveria três meses de seu salário como castigo por um assunto no qual o Governo "perdeu a confiança pública". Os partidos da coalizão governamental, liberal-democrata (PLD) e Novo Komeito, contam com mais de dois terços das cadeiras em ambas as câmaras, por isso a moção contra o Governo de Abe não teve êxito nem a apresentada contra o ministro de Exteriores, Taro Aso. O Partido Democrata, o Partido Comunista, o Partido Social-Democrata e o Novo Partido Popular, impulsionadores das moções de censura, consideram que Aso encoraja o país a debater a posse de armas nucleares com suas declarações.