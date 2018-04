Japão aumenta controle de imigração em aeroportos e portos

O Japão aumentou o controle de imigração em aeroportos e portos do país, com a entrada em vigor de uma nova lei nesta terça-feira, 20. A partir de agora, os dados biométricos dos estrangeiros maiores de 16 anos que visitam o país serão registrados. Segundo a agência Kyodo, o Japão é o segundo país, depois dos Estados Unidos, a introduzir um sistema para recolher dados biométricos. Os estrangeiros que entrarem no país serão fotografados e terão que tirar as impressões digitais. O governo japonês alega que o objetivo é reforçar a luta contra o terrorismo internacional. Mas associações de advogados denunciam a utilização dos dados nas investigações criminais sem nenhum tipo de controle. Os dados pessoais vão ser recolhidos por equipamentos fabricados por empresas japonesas especialmente para esta tarefa. A nova Lei para Controle da Imigração e de Refugiados foi aprovada em maio e entrou em vigor nesta terça-feira, 20 de novembro.