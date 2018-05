Japão aumenta zona de isolamento após nova réplica de terremoto

A operadora da usina Fukushima Daiichi informou que parou de lançar no mar água com baixo nível de radiação, encerrando uma medida emergencial que ameaçava contaminar os vizinhos China e Coreia do Sul.

A Tokyo Electric Power Co (TEPCO) disse que 10.400 toneladas de água com baixa radiação, que foram deixadas no interior do complexo pelo tsunami, foram devolvidas ao mar com o objetivo de abrir espaço na usina para armazenar água com altos níveis radioativos.

Mais cedo, o governo anunciou que estava incentivando pessoas a deixaram suas residências em certas áreas além do raio de isolamento de 20 quilômetros da usina. Crianças, mulheres grávidas e pacientes hospitalares devem ficar além de um raio de 30 quilômetros de distância da usina nuclear.

"Esses novos planos de evacuação têm como finalidade garantir a segurança diante dos riscos de viver lá por seis meses ou um ano", disse a repórteres o secretário-geral do gabinete do governo, Yukio Edano.

A réplica de magnitude 6,6 que atingiu a região nesta segunda-feira, exatamente um mês após o terremoto de intensidade 9,0 seguido de tsunami, não causou até agora danos sérios nas cinco centrais nucleares no nordeste japonês, incluindo a usina danificada de Fukushima Daiichi.

O governo ordenou que as operadoras das usinas nucleares adotem até 28 de abril novas medidas de segurança que se somarão àquelas impostas no mês passado, e que em breve serão verificadas pelas autoridades para confirmar sua implementação.

A ordem veio depois que uma reprise de magnitude 7,4 na quinta-feira passada, a maior desde o terremoto devastador de 11 de março, interrompeu temporariamente as três linhas de força que fornecem energia à usina de Higashidori , operada pela Tohoku Electric Power Co's, que estava desligada para manutenção de praxe desde fevereiro.

No sábado, a Agência de Segurança Nuclear e Industrial (NISA na sigla em inglês) ordenou que as administradoras de usinas nucleares instalem pelo menos dois motores a diesel de emergência até mesmo em reatores fora de operação e mantidos em temperaturas baixas, como a usina de Higashidori.

Antes exigia-se uma fonte de energia de emergência para uso nos reatores sob tais condições, e somente se exigia que reatores em operação ou desligados mas não totalmente resfriados tivessem duas ou mais fontes de energia.

Todos os reatores, em operação ou desligados para manutenção ou outras razões, precisam de energia para operar suas funções refrigerantes para as hastes de combustível localizadas em recipientes pressurizados e piscinas de combustível usado.

Com o objetivo de evitar uma repetição da crise da usina de Fukushima Daiichi, abalada pelo terremoto seguido de tsunami, em 30 de março o ministério ordenou que as operadoras das usinas nucleares tomem medidas imediatas para aprimorar sua prontidão em emergências.

Na sexta-feira a NISA aceitou seus relatos assinalando a finalização das exigências de segurança em suas usinas no dia 30 de março, com exceção do complexo de Fukushima.

(Reportagem de Risa Maeda)